Mediterraneo orientale: Stoltenberg incontra Merkel, alleggerire tensioni in spirito di solidarietà

- L'alleggerimento delle tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale è nell'interesse di tutti. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel oggi a Berlino. Secondo Stoltenberg, le tensioni tra Atene e Ankara, la situazione in Afghanistan e quella in Bielorussia saranno i temi del secondo giorno della riunione dei ministri della Difesa Ue a Berlino. "Siamo tutti preoccupati della situazione nel Mediterraneo orientale. E saluto con favore i vostri sforzi per trovare un modo costruttivo per andare avanti. Sono costantemente in contatto con Grecia e Turchia", ha dichiarato Stoltenberg rinnovando in messaggio: "La situazione deve essere risolta in spirito di solidarietà tra alleati e in linea con il diritto internazionale". Riguardo la Bielorussia, Stoltenberg ha assicurato che la Nato sta seguendo da vicino "la crisi ai nostri confini".(Geb)