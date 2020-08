Iraq-Francia: ministro Difesa francese in visita ufficiale a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha dato il via oggi ad una visita ufficiale in Iraq nell’ambito dell’impegno di Parigi nella lotta al terrorismo e a sostegno della sovranità irachena. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa francese. Il viaggio della Parly giunge nel pieno di una nuova ondata di attacchi attribuiti alle ultime cellule ancora attive dello Stato islamico. L’ultimo ha riguardato un convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) colpito da un ordigno esplosivo improvvisato nella piana di Ninive, nel nord dell’Iraq. L'esplosione è avvenuta nel villaggio di Shaqoli sulla strada che collega la capitale della regione autonoma Erbil al capoluogo della provincia di Ninive Mosul. Nell’esplosione sarebbe rimasto ferito un dipendente Onu. Secondo quanto si legge in una nota del ministero della Difesa francese durante la visita, la Parly affronterà la lotta contro lo Stato islamico nei suoi colloqui con le controparti irachene. “Gli attacchi aerei francesi contro sacche isolate dello Stato Islamico sono aumentati negli ultimi mesi”, si legge nella nota del ministero della Difesa di Parigi.(Frp)