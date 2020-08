Bologna: non indossa la mascherina e costringe il bus a fermarsi, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna si è rifiutata di scendere dall’autobus perché non voleva indossare la mascherina e ha costretto l’autista a interrompere il servizio. E’ successo ieri pomeriggio in via delle Lame a Bologna, quando la centrale operativa è stata informata che l’autista di un autobus della linea 92/B, fermo all’altezza di via delle Lame, non era in grado di proseguire il servizio perché una passeggera stava mettendo a rischio l’incolumità di altre persone, in quanto voleva restare a bordo senza indossare la mascherina di protezione, come previsto dalla normativa, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Ren)