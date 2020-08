Bologna: non indossa la mascherina e costringe il bus a fermarsi, denunciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appresa la notizia, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bologna si sono diretti sul posto. All’arrivo dei militari, la donna ha iniziato a urlare perché voleva rimanere sull’autobus senza indossare il dispositivo di protezione individuale. Soltanto diversi minuti dopo, la donna è scesa dal mezzo ed è stata identificata dai carabinieri in una quarantatreenne rumena. L’autobus ha ripreso il servizio dopo una trentina di minuti. La donna è stata sanzionata per la violazione della normativa anti Covid-19 e denunciata per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. (Ren)