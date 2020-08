Bielorussia: Stoltenberg, Lukashenko rispetti diritti fondamentali del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, deve rispettare i diritti fondamentali del popolo bielorusso. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Berlino dove si trova per dei colloqui bilaterali con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. "Il regime di Minsk deve dimostrare il pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di parola e il diritto alla protesta pacifica", ha detto Stoltenberg. “La Nato non ha strutture militari nella regione, quindi qualsiasi tentativo di utilizzare questa scusa per reprimere i manifestanti pacifici è assolutamente ingiustificato", ha proseguito il segretario generale, aggiungendo che spetta al popolo bielorusso decidere il proprio futuro.(Rum)