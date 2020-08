Sicilia: dissesto idrogeologico, 924mila euro per interventi su canale Buttaceto nel Catanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha avviato l'iter per ridare al corso d'acqua del canale Buttaceto la necessaria funzionalità ed è stato pubblicato, per un importo di 924 mila euro, il bando per progettare l'intervento di pulizia e risagomatura degli argini. Ventotto milioni di euro sono invece già stati destinati ai lavori da realizzare. Musumeci ha spiegato: "È soltanto il primo degli interventi che abbiamo programmato nella Piana di Catania, per scongiurare il ripetersi di inondazioni che hanno creato, anche lo scorso anno, seri problemi alle aziende industriali della zona etnea". Pronto un piano per la rifunzionalizzazione di tutti i canali che scorrono all'interno della zona industriale catanese. La Regione ha fatto sapere che "sono stati stanziati, per questo scopo, altri ventiquattro milioni di euro. Ciò consentirà di avere ovunque flussi d'acqua regolari fino al corso principale, scongiurando il rischio di interruzioni e di potenziali tracimazioni".(Ren)