Hong Kong: coronavirus, rimandata la maratona del 24 gennaio

- La maratona di Hong Kong (Standard Chartered Hong Kong Marathon), in programma il 24 gennaio, è stata rimandata per motivi di salute pubblica. Lo hanno annunciato gli organizzatori, l’Hong Kong Amateur Athletic Association, con un comunicato. L’organizzazione ha spiegato che l’evento è stato rinviato in considerazione della situazione della pandemia di coronavirus, non ancora stabilizzatasi. Non è stata ancora individuata un’altra data ed è in corso al riguardo un confronto con le autorità competenti. Una possibile alternativa è tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Una scelta dovrà essere fatta entro ottobre, per consentire i preparativi. Il presidente dell’associazione, Kwan Kee, ha espresso preoccupazione per l’eventualità della cancellazione: sarebbe la seconda consecutiva poiché è già stata annullata l’edizione del 2020. L’edizione del 2019 coinvolse 74 mila partecipanti in tre diverse discipline: mezza maratona e dieci chilometri, oltre alla classica distanza dei 42,195 chilometri. (segue) (Cip)