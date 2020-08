Hong Kong: coronavirus, rimandata la maratona del 24 gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), aggiornati a ieri, Hong Kong ha registrato complessivamente 4.734 casi; i morti sono 79 morti e i pazienti curati e dimessi dagli ospedali 4.161. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Hong Kong hanno confermato, per la prima volta, un caso di reinfezione da Covid-19, riguardante un uomo di 33 anni che era già stato infettato dal Sars-CoV-2 a fine marzo e che ha nuovamente contratto il virus mentre viaggiava in Europa. “Questo è il primo caso accertato al mondo di un paziente che si è ripreso dal Covid-19 ed è stato nuovamente contagiato in seguito”, hanno affermato in un comunicato i ricercatori, che hanno sequenziato il virus dalle due infezioni del paziente. Il caso solleva interrogativi sulla durata della protezione immunitaria. In passato ci sono state diverse segnalazioni di casi di reinfezione, tuttavia finora non era emersa alcuna evidenza scientifica che confermasse questa eventualità. Gli esperti hanno tuttavia avvertito che il caso potrebbe costituire un’anomalia tra le decine di milioni di casi riscontrati in tutto il mondo e che la protezione immunitaria dura generalmente più a lungo di pochi mesi. (Cip)