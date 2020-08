Slovacchia: coronavirus, ministro Sanità annuncia revisione della lista dei Paesi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Diversi paesi che attualmente sono considerati sicuri da parte della Slovacchia in relazione alla pandemia di coronavirus smetteranno di esserlo. Lo ha detto il ministro della Sanità slovacco, Marek Krajci, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il ministro ha spiegato che se tali Paesi sono stati reputati finora sicuri era in ragione del periodo di vacanze. "Non è una buona idea pianificare vacanze a settembre perché la situazione in molte destinazioni, specialmente la Croazia, è al momento critica", ha detto. Il ministero informerà oggi della revisione della lista dei Paesi sicuri. Krajci ha dichiarato anche che è inaccettabile che ci siano persone che entrano nei negozi o che salgono sui mezzi di trasporto pubblico senza indossare una mascherina.