Slovacchia: coronavirus, ministro Sanità annuncia revisione della lista dei Paesi sicuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force per la gestione della crisi della Slovacchia ha deciso che il divieto imposto ai voli provenienti dai Paesi a rischio in relazione alla pandemia di coronavirus sarà abolito dal 7 settembre. Lo ha confermato ieri il portavoce del ministero dei Trasporti, Ivan Rudolf. Il divieto di voli passeggeri verso la Slovacchia "si applica a Stati che sono stati identificati come rischiosi a causa della diffusione del Covid-19", spiega il portavoce. Tuttavia, un divieto generalizzato non sembra aver avuto gli effetti sperati. "Il divieto sui voli da e verso i Paesi ad alto rischio ha un impatto molto negativo sulla nostra economia. Dal punto di vista sanitario rappresenta un ulteriore rischio perché i viaggiatori possono semplicemente fare scalo in un Paese sicuro e in questo caso non saranno raccolte informazioni sul loro arrivo", ha precisato la sottosegretario ai Trasporti Katarina Brunckova. (Vap)