Usa: Trump invia truppe federali e guardia nazionale a Kenosha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di inviare i federali e la guardia nazionale a Kenosha, nel Wisconsin, città alle prese da tre giorni con disordini e proteste dopo il ferimento, da parte della polizia, di un giovane afroamericano, Jacob Blake. "Non resteremo a guardare saccheggi, incendi, violenze, illegalità nelle strade americane. La mia squadra ha appena parlato con il governatore Evers che ha concordato di accettare assistenza federale (Portland dovrebbe fare lo stesso!). Oggi manderò le forze federali e la Guardia nazionale a Kenosha, ripristineremo la legge e l'ordine", ha scritto Trump su Twitter. Il governatore aveva già attivato la Guardia Nazionale e chiesto una maggiore presenza di agenti "per garantire che le persone possano esercitare i loro diritti in sicurezza, proteggere gli edifici statali e le infrastrutture critiche e supportare i primi soccorritori e i vigili del fuoco".(Nys)