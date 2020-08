Usa: convention repubblicana, Pence promette “legge e ordine” e definisce Biden “cavallo di Troia” dei radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella terza serata della convention del Partito repubblicano degli Stati Uniti, il vicepresidente in carica, Mike Pence, ha accettato la ricandidatura, rivendicato i risultati dell’amministrazione guidata da Donald Trump e dipinto uno scenario fosco del paese in caso di vittoria del candidato democratico, Joe Biden, alle prossime elezioni presidenziali. “Non sarete al sicuro nell’America di Joe Biden”, ha detto, definendo l’avversario di Trump “un cavallo di Troia della sinistra radicale”. Parlando dal Fort McHenry di Baltimora, nel Maryland, alla presenza della moglie Karen, della first lady Melania Trump e di veterani di guerra e decorati al valore, il numero due della Casa Bianca ha pronunciato un discorso incentrato su “legge e ordine”. (segue) (Nys)