Usa: convention repubblicana, Pence promette “legge e ordine” e definisce Biden “cavallo di Troia” dei radicali (2)

- Pence ha accusato Biden di non aver detto “una parola” la scorsa settimana nella convention democratica contro la violenza in corso nel paese, che “deve finire”, perché “bruciare le comunità non è protestare”. In caso di conferma dell’attuale gestione, ha promesso “legge e ordine per le strade di questo paese per ogni americano di ogni razza, credo e colore”. Il vicepresidente ha avvertito che la posta è molto alta e che in gioco, oltre alla sicurezza, c’è l’economia. “Il presidente Trump ha messo la nostra nazione sulla via della libertà e delle opportunità dal primo giorno di questa amministrazione” mentre Biden la metterebbe “sulla via del socialismo e del declino”, ha affermato. (segue) (Nys)