Usa: convention repubblicana, Pence promette “legge e ordine” e definisce Biden “cavallo di Troia” dei radicali (3)

- In un clima di tensione per i disordini legati alla questione razziale, l’ex governatore dell’Indiana ha difeso le forze dell’ordine: “Io e il presidente Trump sappiamo che gli uomini e le donne che indossano l’uniforme delle forze dell’ordine sono i migliori tra noi. Mettono le loro vite a rischio ogni giorno (…) Il popolo americano sa che non dobbiamo scegliere tra sostenere le forze dell’ordine e stare con i vicini afroamericani per migliorare la qualità della vita nelle nostre città”. Il vicepresidente ha detto che per Biden “l’America è sistematicamente razzista” e le forze dell’ordine hanno “un pregiudizio implicito” contro le minoranze e che se fosse eletto presidente taglierebbe i finanziamenti a loro destinati. A questo proposito, tuttavia, Biden ha chiarito di non essere a favore di un taglio, ma di voler reindirizzare alcuni fondi ai servizi sociali al fine di ridurre gli scontri tra manifestanti e polizia. (segue) (Nys)