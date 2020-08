Usa: convention repubblicana, Pence promette “legge e ordine” e definisce Biden “cavallo di Troia” dei radicali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche riguardo alla politica economica, Pence ha difeso i risultati del governo: “Nonostante l’implacabile opposizione e l’ostruzione dalla palude di Washington, abbiamo costruito la più grande economia del mondo. Abbiamo reso di nuovo grande l’America”. Quindi ha presentato il suo ritratto di Trump: “Ho lavorato a stretto contatto con il nostro presidente. L’ho visto quando le telecamere sono spente. Gli americani vedono il presidente Trump in molti modi diversi, ma non c’è dubbio su come il presidente Trump vede l’America. Vede l'America per quello che è, una nazione che ha fatto più bene a questo mondo di qualsiasi altra, una nazione che merita molta più gratitudine che lamentele”. “Ogni giorno, il presidente Trump ha combattuto per proteggere la promessa dell’America. Ogni giorno, il nostro presidente ha lottato per espandere la portata del sogno americano. E ogni giorno, il presidente Donald Trump ha combattuto per voi”, ha proseguito. (segue) (Nys)