Usa: convention repubblicana, Pence promette “legge e ordine” e definisce Biden “cavallo di Troia” dei radicali (5)

- Agli elettori Pence ha chiesto: “Di chi vi fidate per ricostruire questa economia? Di un politico in carriera che è stato al potere durante la ripresa economica più lenta dalla Grande Depressione? Oppure di un leader comprovato che ha creato la più grande economia del mondo?”. “Renderemo grande l’America di nuovo, di nuovo”, ha concluso. Nella serata ha parlato anche la second lady Karen Pence, che si è soffermata sul sostegno alle forze armate, sottolineando anche che diversi esponenti della sua famiglia, tra i quali il figlio e il genero vi prestano servizio. “Il presidente Trump e il vicepresidente Pence hanno sostenuto le forze armate degli Stati Uniti, e anche le nostre famiglie militari, in modo significativo”, ha detto. (Nys)