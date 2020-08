Libia: presidente algerino apprezza dichiarazioni di Sarraj e Saleh sulla fine dei combattimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ribadito il sostegno dell'Algeria al popolo libico e ha espresso il suo apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, che chiede una soluzione politica alla crisi libica e lo svolgimento quanto prima delle elezioni parlamentari e presidenziali. È quanto emerge da una conversazione telefonica avvenuta ieri tra il presidente algerino e premier del Gna Al Sarraj. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del Gna di Tripoli, durante il colloquio le parti hanno discusso gli sviluppi della situazione in Libia e le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Da parte sua, Al Sarraj ha espresso il suo apprezzamento per il "continuo sostegno" dell'Algeria alla sicurezza e stabilità della Libia, sottolineando la profondità delle relazioni tra i due Paesi.(Lit)