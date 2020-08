Libia: Gna condanna arresti arbitrari a Sirte e blocco elezioni a Traghen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha espresso la sua preoccupazione per gli arresti arbitrari di civili registrati nella città di Sirte e il blocco delle elezioni municipali a Traghen da parte di milizie legate all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. In una dichiarazione, il Consiglio ha denunciato quello che ha definito “un vero e proprio attacco dell’Lna” al processo elettorale nella città di Traghen, precisando: “Non è la prima volta che queste milizie sfruttano la tregua e il cessate il fuoco in modo provocatorio sotto gli occhi di tutti". Nella nota, il Consiglio di presidenza del Gna ha affermato che "non starà a guardare di fronte a queste violazioni e crimini e non trascurerà i suoi doveri verso la protezione del popolo libico", invitando i mediatori internazionali, in particolare la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), a "documentare queste azioni e classificarle come tentativi per interrompere il processo democratico e la soluzione pacifica della crisi" in Libia.(Lit)