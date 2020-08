Usa: Wisconsin, procuratore riferisce ritrovamento coltello sulla scena del caso Blake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori dello Stato Usa del Wisconsin che indagano sul caso di Jacob Blake, l’afroamericano ferito domenica a Kenosha da colpi di arma da fuoco sparati da un agente di polizia bianco, hanno trovato un coltello appartenente a Blake sulla scena della sparatoria. Lo ha reso noto il procuratore generale dello Stato, Josh Kaul, in una conferenza stampa. Il coltello, secondo quanto riferito, è stato recuperato nell’auto, dal lato del guidatore, sul pianale anteriore, cui Blake era appoggiato quando è stato colpito alla schiena. Kaul ha aggiunto che l’uomo ha ammesso di essere stato in possesso di un coltello; il procuratore, comunque, non è entrato nei dettagli sull’eventuale ruolo del coltello nella vicenda. (segue) (Nys)