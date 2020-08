Usa: Wisconsin, procuratore riferisce ritrovamento coltello sulla scena del caso Blake (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la sua ricostruzione, la polizia, intervenuta in seguito a una chiamata all’indirizzo di una donna identificata dai media come Laquisha Booker, fidanzata di Blake, ha cercato di arrestarlo usando un Taser e Blake ha aperto la portiera del guidatore e si è sporto in avanti, posizione in cui si trovava quando l’agente gli ha sparato sette volte alla schiena. L’agente che lo ha colpito è stato identificato come Rusten Sheskey, in servizio da sette anni. L’avvocato difensore Ben Cramp ha dichiarato che il suo assistito non aveva in mano un coltello e non rappresentava una minaccia e che “voleva solo fare uscire i suoi figli da una situazione instabile”: nell’auto, infatti, c’erano tre dei suoi sei figli, di tre, cinque e otto anni. (segue) (Nys)