Ue: al via oggi la riunione informale dei ministri degli Esteri a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi in Bielorussia e le possibili reazioni dell'Unione europea, i rapporti tra Ue e Turchia, la situazione nel Mediterraneo orientale, le relazioni tra Europa e Russia, gli sviluppi geopolitici della pandemia di coronavirus e la risposta europea. Sono questi i temi della riunione informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue (Gymnich), che si tiene oggi e domani a Berlino. Come riferito da una nota del ministero degli Esteri tedesco, ad ospitare l'incontro sarà il capo della diplomazia di Berlino, Heiko Maas, mentre la presidenza è stata assegnata all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Ai colloqui prenderanno parte anche il commissario europeo per la Politica di vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, e il presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister. I lavori inizieranno oggi con una sessione sulla Bielorussia, gli ultimi sviluppi nel paese e le possibili reazioni dell'Ue. Seguirà un dibattito sui rapporti tra Unione europea e Turchia, con riferimento anche alla situazione attuale nel Mediterraneo orientale e nella regione. (segue) (Geb)