Ue: al via oggi la riunione informale dei ministri degli Esteri a Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'avvio dei lavori, è prevista una colazione di lavoro cui parteciperà il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, per affrontare questioni come il processo di pace in Medio Oriente, la situazione nella regione e le relazioni tra Ue e Israele. Per il 28 agosto, i temi in discussione sono i rapporti tra Unione europea e Russia, gli sviluppo geopolitici della pandemia di coronavirus e la reazione strategica dell'Ue. I lavori termineranno con una conferenza stampa congiunta di Maas e Borrell. Come ricorda il ministero degli Esteri tedesco, gli incontri nel formato Gymnich non prevedono l'assunzione di decisioni ufficiali. Pertanto, comunica il dicastero, “non vi è da attendersi che in questa riunione vengano adottati documenti giuridici o conclusioni”. (Geb)