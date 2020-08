Mediterraneo orientale: Trump invita al dialogo dopo colloqui con Erdogan e Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Donald Trump ha espresso preoccupazione per le tensioni crescenti nel Mediterraneo orientale tra Turchia e Grecia nel corso di due distinte conversazioni telefoniche con il presidente Recep Tayyip Erdogan e con il premier Kyriakos Mitsotakis. Secondo una nota della Casa Bianca, Trump ha invitato i due paesi alleati nella Nato a "impegnarsi nel dialogo" riguardo le loro dispute nel Mediterraneo orientale. "Il presidente Trump ha riaffermato che Grecia e Turchia devono impegnarsi al dialogo, che è l'unica strada per risolvere le divergenze", ha dichiarato il vice portavoce della Casa Bianca Judd Deere. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. (Gra)