Grecia: il parlamento ratifica l'accordo sui confini marittimi con l'Italia

- L'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Grecia e Italia è stato approvato nella notte dal parlamento di Atene. A votare in favore della ratifica sono stati, oltre al partito governativo Nuova democrazia (Nd), gli schieramenti dell'opposizione Syriza e Kinal; mentre i voti contrari sono arrivati dal Partito comunista, da Elliniki Lysi e dal Movimento MeRA25. La ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Grecia ed Egitto dovrebbe avvenire oggi nel parlamento di Atene, in un voto previsto a mezzogiorno. Nel dibattito di ieri in aula, in vista del voto sui due accordi firmati dal governo nelle scorse settimane, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha evidenziato la possibilità per il suo paese di estendere le acque territoriali a sud di Creta dalle 6 alle 12 miglia marittime, proprio grazie all'intesa siglata con l'Egitto. "Gli oceanografi stanno già lavorando in modo che possiamo estendere le nostre acque territoriali nell'ambito della Zona economica esclusiva concordata con l'Egitto", ha dichiarato Dendias sottolineando che tale discorso potrà valere anche in altre aree dopo i negoziati con i paesi interessati. (segue) (Gra)