Libia: Gna crea cabina di regia tra forze di sicurezza per gestire proteste nella Tripolitania

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli ha organizzato ieri una riunione presieduta dal premier Fayez al Sarraj per affrontare le proteste antigovernative che dal 23 agosto scorso stanno interessando la capitale libica e altre città della Tripolitania. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa del Gna, il Consiglio di presidenza ha deciso di creare una cabina di regia per mantenere la sicurezza e la stabilità nella capitale e in altre città con l’obiettivo di coordinare le varie unità di sicurezza e militari. Intanto le milizie legate al Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli avrebbero sparato proiettili veri contro i manifestanti che da giorni inscenano proteste contro la corruzione nella capitale libica e in altre città sotto il controllo del Gna tra cui Misurata. Secondo l’emittente “Skynews Arabia” almeno sei manifestanti sono rimasti feriti durante una manifestazione avvenuta ieri in Piazza dei Martiri nel centro di Tripoli. Secondo le fonti, le milizie avrebbero inoltre arrestato in modo arbitrario diversi giovani coinvolti nelle proteste, trasferendoli in strutture di detenzione sotto il controllo della milizia di Nawasi e della Brigata di protezione di Tripoli. Anche l’organizzazione non governativa Amnesty International ha chiesto il rilascio di almeno sei manifestanti che sono stati catturati dalle milizie armate durante le manifestazioni a Tripoli e Misurata. (segue) (Lit)