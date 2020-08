Roma: Raggi, ripreso da foto-trappole mentre abbandona due lavandini in strada, sanzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beccato dalle foto-trappole di Roma Capitale mentre getta vicino ad alcuni cassonetti stradali due lavandini di porcellana. Lo rende noto, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Grazie alle nostre foto-trappole - spiega Raggi - la Polizia locale di Roma Capitale ha beccato l’ennesimo zozzone: questa volta, dopo aver tirato fuori dal bagagliaio due lavandini in porcellana smontati, l’uomo li ha attentamente ricomposti e posizionati accanto ad alcuni cassonetti stradali. Dalla visione delle immagini il Nucleo ambiente e decoro è riuscito a individuare il responsabile e, dopo averlo convocato, lo ha sanzionato per abbandono di rifiuti. Un fenomeno molto grave, purtroppo diffuso, che si registra soprattutto nei punti di accesso alla nostra città. Ringrazio gli agenti la Polizia Locale e tutti i cittadini che ogni giorno ci aiutano in questa lotta agli incivili". (Rer)