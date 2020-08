Libia: Oms, preoccupazione per rapida diffusione coronavirus nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso la sua preoccupazione per la rapida diffusione del coronavirus in Libia in un momento in cui il Paese sta registrando una serie di difficoltà nel condurre test per tracciare i contagi. Il Centro nazionale per il controllo delle malattie del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha registrato un totale di 11.834 casi di coronavirus, di cui 210 morti, da quando l'epidemia si è diffusa in Libia lo scorso marzo. "Siamo preoccupati per la rapida diffusione del virus nel Paese", ha dichiarato la rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità in Libia, Elizabeth Hof, aggiungendo: "Mentre i nuovi casi registrati sono aumentati notevolmente, il monitoraggio dei contatti tra i contagiati resta difficile".(Lit)