Mali: giunta militare chiede transizione di tre anni, no della Cedeao (2)

- La prima tornata di colloqui tra i mediatori della Cedeao e i leader della giunta militare si sono conclusi ieri dopo tre giorni di discussioni senza alcuna decisione sulla composizione di un governo di transizione. Lo ha detto il portavoce del neo-costituito Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), Ismael Wague, parlando alla stampa al termine dei colloqui. Wague ha aggiunto che i mediatori riferiranno ora ai capi di Stato regionali che si riuniranno in settimana per un nuovo vertice regionale straordinario, precisando però che la decisione finale sull'amministrazione ad interim sarà decisa a livello locale. “Niente è stato deciso. Ognuno ha espresso il proprio punto di vista. La decisione finale della struttura della transizione sarà presa da noi maliani qui”, ha detto il portavoce ai giornalisti, aggiungendo che un’eventuale revoca o allentamento delle sanzioni sarà decisa dai leader regionali. “(I mediatori) ne discuteranno con i capi di Stato in modo che possano revocare o almeno allentare le sanzioni. Le sanzioni non sono un bene per noi o per la popolazione”, ha detto Wague. (Res)