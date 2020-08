Ue: Amendola, investire in economia verde e trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’accordo di luglio si è deciso di investire in una grande trasformazione, in un’economia verde e sostenibile, e poi nella trasformazione tecnologica e digitale che riguarda soprattutto la Pa, ovvero la capacità di dare servizi a cittadini e imprese più veloce". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ospite di “Tg2 Post”. "Queste sono le due autostrade che trasformano l’Italia e l’Europa e che rendono il nostro tessuto più resiliente", ha aggiunto il ministro.(Rin)