Usa: intelligence, nessuna prova di ingerenza straniera nel voto per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari dell'intelligence statunitensi hanno dichiarato di non avere informazioni o prove che alcuni paesi stranieri, come Russia, Cina e Iran, stiano tentando di interferire nel processo di votazione per corrispondenza. In un briefing, diversi funzionari appartenenti a più agenzie federali hanno sminuito le affermazioni fatte dal presidente Usa, Donald Trump e dal procuratore generale Bill Barr, secondo cui il voto per corrispondenza porterebbe "alla più grande frode elettorale della storia", anche da parte di attori stranieri intenzionati ad interferire nelle elezioni. "Non abbiamo informazioni sul fatto che uno Stato stia cercando di interferire" nel voto per corrispondenza, ha detto un ufficiale dell'intelligence statunitense, ripreso dall'emittente "Cnn". Un secondo funzionario della sicurezza federale ha aggiunto che le agenzie statunitensi "non hanno visto fino ad oggi" alcun "sforzo coordinato di brogli" da parte di una potenza straniera o di chiunque altro prima delle elezioni. Nonostante questo, "l'incertezza" sul processo elettorale a causa della pandemia da Covid-19 ha creato "un terreno fertile per i nostri avversari per dividerci. Per questo raccomando vivamente agli elettori di essere vigili nelle informazioni elettorali fruite e di essere preparati al fatto che i risultati delle elezioni potrebbero essere formalizzati più tardi del solito", ha detto. (Nys)