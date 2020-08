Usa: Repubblicani vincono sfida tv su seconda serata convention

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani hanno superato di poco i Democratici, in termini di audience televisivo, nella seconda serata della loro convention. Secondo Nielsen, circa 19,4 milioni telespettatori hanno guardato la seconda notte della convention nazionale repubblicana, contro i 19,2 milioni di spettatori per la seconda serata della convention democratica. I numeri diffusi da Nielsen riguardano il pubblico sintonizzato sulle 11 reti tv che hanno seguito l'evento repubblicano e non includono gli spettatori online e in streaming. Nella prima notte della convention repubblicana sono stati circa 17 milioni gli spettatori, contro i circa 19,7 milioni che hanno invece seguito il debutto della convention democratica. (Nys)