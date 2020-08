Usa: Nba posticipa i playoff dopo boicottaggio dei Milwaukee Bucks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le partite di playoff dell'Nba sono state posticipate dopo che i Milwakuee Bucks si sono rifiutati di scendere in campo in segno di protesta per il ferimento a Kenosha, nel Wisconsin, di Jacob Blake, afroamericano di 29 anni, colpito alla schiena dalla polizia domenica scorsa. Il quintetto di Milwaukee non è sceso in campo contro la squadra di Orlando nella gara 5 dei quarti dei playoff, prevista alle 22 italiane. I Bucks - in un gesto di solidarietà - sono rimasti negli spogliatoi invece di scendere sul parquet per il riscaldamento. Orlando non ha accettato la vittoria a tavolino. Alla protesta hanno poi aderito anche Houston, Oklahoma City, e i giocatori di Rockets e Thunder, fino a quando la lega di basket più famosa e potente del mondo ha dovuto comunicare il rinvio delle partite.(Nys)