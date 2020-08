Usa: Trump pronto ad un'azione esecutiva contro licenziamenti delle compagnie aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a valutare un'azione esecutiva per evitare i massicci licenziamenti che le compagnie aeree statunitensi potrebbero intraprendere se il Congresso non troverà un accordo per un nuovo piano di stimolo contro la crisi causata dal Coronavirus. "Stiamo esaminando altre azioni esecutive", ha detto il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, in un'intervista con "Politico". “Se il Congresso non ci riuscirà, il presidente si metterà al lavoro e risolverà alcuni problemi. Quindi, spero che potremo aiutare le compagnie aeree e impedire che alcuni di questi dipendenti vengano licenziati". Solo la principale compagnia aerea statunitense, l’American Airlines, potrebbe tagliere 19.000 posti di lavoro ad ottobre, quando gli aiuti federali scadranno. La compagnia di Fort Worth, con sede in Texas, che a marzo contava più di 140.000 impiegati, al momento non può licenziare i lavoratori fino al 30 settembre sulla base di un pacchetto di aiuti federali da 25 miliardi di dollari riservato ai vettori aerei per affrontare la crisi causata dal Coronavirus. (Nys)