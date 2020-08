Ue: Amendola, ad ottobre vogliamo presentare piano con costi e tempi precisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione europea ci dà la data del 15 ottobre per presentare il Recovery Plan e vogliamo arrivarci con una progettazione ben precisa con costi e tempi di ciò che faremo come governo". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ospite di “Tg2 Post”. "Il 21 luglio si è fatto l'accordo a Bruxelles, il 29 abbiamo convocato il comitato, tutto agosto abbiamo lavorato per un piano importante che deve affrontare questa recessione", ha aggiunto il ministro.(Rin)