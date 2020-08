Tlc: i capi azienda di Tim e Cdp a tappe forzate verso l'accordo sulla rete unica nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passaggio - affermano le fonti - sarebbe la costituzione di FiberCop, con Kkr che ha avanzato un'offerta di acquisto del 37,5 per cento appunto della rete secondaria, mettendo sul piatto 1,8 miliardi di euro. La rete secondaria è il cosiddetto "ultimo miglio", quella cioè che va dall'armadio per strada fino all'appartamento ed all'ufficio. Il Cda di Tim del 31 agosto dovrebbe, pertanto, autorizzare lo scorporo della rete secondaria, con il gruppo telefonico che manterrebbe la quota azionaria restante. L'unica condizione che porrebbe Tim è di conservare la maggioranza della nuova società, pari al 50 per cento più una azione. Il motivo è presto detto: tutta la rete fissa è la garanzia del debito, rilevante, di Tim, pari a 27 miliardi di euro. Nella partita entrerebbe anche Fastweb con il 4,5 per cento, mentre in una fase successiva ci sarebbe l'ingresso di Cassa depositi e prestiti. In un ulteriore passaggio, dovrebbe essere conferita alla Newco la rete di Open Fiber, anche se a quest'ultimo proposito l'accordo definitivo deve ancora essere trovato, in particolare a causa della diffidenza dell'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace. Lo stesso presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, ha più volte espresso le sua perplessità circa la creazione di una rete unica. (segue) (Rin)