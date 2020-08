Tlc: i capi azienda di Tim e Cdp a tappe forzate verso l'accordo sulla rete unica nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di Tim, dunque, dovrebbe diluirsi al 50 per cento più una azione - conservando una posizione comunque rilevante sia a livello di investimento che di capacità decisoria -, ma Cdp avrebbe un ruolo determinante nella definizione della governance della nuova società, non solo per quanto concerne le figure apicali - presidente ed amministratore delegato -, ma anche per ciò che riguarda tutta la prima linea del management. Prima del suo conferimento in FiberCop, Open Fiber dovrebbe aprire le porte a un investimento significativo da parte del fondo australiano Macquarie. (Rin)