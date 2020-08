Scuola: Amendola, riapertura centrale per ripartenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' centrale per la ripartenza del Paese che le scuole aprano in sicurezza, che le famiglie sentano che il mondo sta ripartendo. E' un tema che attraversa la nostra società". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ospite di “Tg2 Post”. "Oggi il governo e le Regioni hanno fatto un passo in avanti lavorando sul tema delle strutture che devono essere messe in sicurezza - ha aggiunto Amendola -. L’Italia ha dimostrato in queste ore di essere un Paese che sta tenendo la massima attenzione. C'è il tema dei trasporti e su questo, con le regioni, il governo sta approfondendo il meccanismo per gestire alle famiglie in sicurezza questo momento bello per la ripresa", ha sottolineato il ministro.(Rin)