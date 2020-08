Tlc: ecco il Dpcm con cui il governo intende mettere in sicurezza la rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 le prescrizioni del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dello scorso 7 agosto sulla fornitura per il 5G di Telecom Italia che il governo non ha pubblicato ed "Agenzia Nova" ha potuto visionare. La prima riguarda l'esigenza di "coinvolgere la funzione aziendale Security nei processi di governance con particolare riferimento a tutti i processi decisionali afferenti ad attività ritenute rilevanti" e poi quella di "comunicare tempestivamente al Comitato di monitoraggio aggiornamenti circa il numero di utenti serviti dai componenti oggetto di notifica". E ancora l'obbligo di esecuzione di una nuova notifica nel caso in cui "mutino le caratteristiche delle componenti oggetto di notifica, a seguito di modifiche strutturali (sia in termini architetturali e di interconnessione tra sistemi, che di aggiornamento software) e a livello di configurazione che secondo le valutazioni del rischio condotte dall’operatore, siano rilevanti rispetto all’ambito di applicazione dell’articolo 1 bis del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21" e se "verrà individuata l’esatta collocazione geografica di tali componenti, comunicando le coordinate geografiche e le altre informazioni necessarie per delimitare la portata e fornendo una trasposizione su carta geografica comprensive delle coperture spaziali offerte dai singoli nodi". (segue) (Rin)