Tlc: ecco il Dpcm con cui il governo intende mettere in sicurezza la rete 5G (6)

- Tim quindi si dovrà impegnare ad "istituire e mantenere aggiornato il registro del personale che detiene il ruolo di amministratore degli appalti notificati, da esibire, su richiesta agli organi di controllo; far eseguire a parte terza e competente, riconosciuta dal comitato di monitoraggio, con frequenza almeno annuale, la valutazione delle vulnerabilità di sistemi oggetti di notifica. L’esito di tali assessment di sicurezza sarà partecipato al Comitato di monitoraggio in occasione delle comunicazioni periodiche dirette al predetto organismo; effettuare test e verifica di sicurezza con cadenza almeno semestrale sui dispositivi a protezione dei collegamenti backhauling, da effettuarsi in esito di valutazioni di rischio e in aderenza agli standard e alle best practices di riferimento, e segnalare a comitato di monitoraggio eventuali criticità riscontrate e condurre le attività di operation and maintenance sotto la supervisione della funzione aziendale security, escludendo interventi da remoti di terze parti- anche tramite collegamento Wpn - al di fuori del network operation center (Noc) della società e prevedendo, per le procedure di aggiornamento, una fase di validazione dei pacchetti software propedeutica al loro rilascio sui sistemi in esercizio. Nei soli casi in cui per far fronte a funzionamenti di carattere straordinario, che richiedano in via inderogabile un intervento da parte del fornitore, è ammesso in via eccezionale l’intervento da remoto, alle condizioni e con le modalità specificate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante" del decreto. (segue) (Rin)