Usa: uragano Laura minaccia la costa del Golfo

- L'uragano Laura, diretto verso la costa sud-est degli Stati Uniti, è stato considerato dal Centro nazionale per gli uragani (Nhc) "estremamente pericoloso". Gli Stati più al rischio, al momento, sono il Texas e la Louisiana che da stasera dovranno affrontare la forza dell'uragano di categoria 4. L'Nhc ha avvertito i residenti locali di "affrettarsi" per completare i preparativi ed evacuare dalle zone più a rischio. Ieri sono stati emessi ordini di evacuazione per oltre 385.000 persone nelle città texane di Port Arthur, Galveston e Beaumont e per altre 200.000 a Calcasieu Parish, nel sud-ovest della Louisiana, prima dell'arrivo dell'uragano. Laura potrebbe essere il primo uragano di categoria 4 a colpire il Texas e la Louisiana da quando l'uragano Harvey ha devastato la costa del Golfo nel 2017. (Nys)