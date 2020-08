Usa: Cdc propone linee guida per distribuzione vaccino Coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno proposto le linee guida per la distribuzione negli Stati Uniti di un vaccino contro il Coronavirus, se e quando sarà approvato. Le linee guida danno priorità agli operatori sanitari, al personale essenziale e ai cittadini statunitensi vulnerabili, come gli anziani e persone con patologie. I Cdc stimano che ci siano tra i 17 e i 20 milioni di operatori sanitari negli Stati Uniti. Secondo la proposta avanzata, anche il personale essenziale che lavora nel settore alimentare e agricolo, nei trasporti, nell’istruzione, nell’energia, nelle forze dell’ordine, e che secondo le stime sono tra i 60 e gli 80 milioni, sarebbe tra i primi a ottenere il vaccino. A questi andrebbero sommati i circa 100 milioni di persone con patologie mediche e 53 milioni di persone di età superiore ai 65 anni. Gli Stati Uniti avranno inizialmente una fornitura limitata di dosi di vaccino che non saranno disponibili su larga scala se non il prossimo anno. "Una volta entrati nel 2021, diversi mesi dopo, avremo un vaccino che sarà ampiamente a disposizione degli abitanti degli Stati Uniti", ha dichiarato il massimo esperto di malattie infettive del governo negli Stati Uniti, Anthony Fauci. (Nys)