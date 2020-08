Argentina: ristrutturazione debito, governo presenta richiesta formale per nuovi colloqui con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha già raggiunto un accordo con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di circa 66,2 miliardi di dollari del debito estero emesso sotto legislazione straniera. I termini sono quelli accordati lo scorso 4 agosto per i quali Buenos Aires ottiene uno sconto complessivo equivalente a circa 33 miliardi di dollari principalmente attraverso il taglio di interessi. Concessa dai creditori inoltre una moratoria sulle rate dei pagamenti che, secondo quanto affermato dal ministro Guzman, eviterà allo stato argentino esborsi per 42,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. La proposta argentina è stata formalizzata anche presso l'Ente federale di vigilanza della borsa valori statunitense (Security and Exchange Commission - Sec). Il documento presentato alla Sec fissa al 28 agosto la scadenza dei termini di accettazione della proposta di ristrutturazione e al 4 settembre la chiusura definitiva delle operazioni di scambio. (segue) (Abu)