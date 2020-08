Ue: commissario al Commercio Hogan si dimette dopo evento in un golf club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Commercio, Phil Hogan, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche scaturite per la violazione delle restrizioni anti Covid-19 nella Repubblica d'Irlanda. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc". Nei giorni scorsi il governo di Dublino aveva dichiarato di aver perso la fiducia nel commissario, chiedendo "un resoconto completo" al commissario dei suoi spostamenti nel Paese natale, dopo aver partecipato ad un evento in un golf club, che si è svolto in violazione delle disposizioni sul Covid-19. Anche Bruxelles aveva chiesto a Hogan di fornire un rapporto dettagliato dell'evento che ha visto la partecipazione di oltre 80 persone e che si è svolto la scorsa settimana sulla costa ovest dell'Irlanda, in violazione della normativa nazionale per contenere la diffusione del Covid-19. L'evento ha già portato alle dimissioni del ministro irlandese dell'Agricoltura Dara Calleary e del senatore Jerry Buttimer.(Res)