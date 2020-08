Canada: dal governo 2 miliardi di dollari per la ripresa della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese trasferirà 2 miliardi di dollari a province e territori per aiutarli con la riapertura in sicurezza delle scuole. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro Justin Trudeau durante una conferenza stampa a Toronto. “Gli studenti e il personale sono preoccupati per ciò che potrebbe riservare l'anno scolastico. Come papà e come ex insegnante, lo capisco”, ha detto Trudeau. "Abbiamo reso questo finanziamento flessibile in modo che le province e, in ultima analisi, le scuole possano utilizzarlo per ciò di cui hanno più bisogno, dal disinfettante per le mani all'apprendimento a distanza", ha aggiunto. I 2 miliardi di dollari saranno suddivisi pro capite in base alla popolazione studentesca. (Res)