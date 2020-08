Siria: quattro militari statunitensi feriti dopo un “incidente” con un veicolo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari statunitensi sono rimasti lievemente feriti a seguito di uno scontro con un veicolo militare russo nel nord-est della Siria. Lo riporta il sito “Politico” che cita fonti del dipartimento della Difesa, secondo cui un veicolo russo avrebbe intenzionalmente speronato un mezzo della coalizione internazionale contro lo Stato islamico con a bordo i militari statunitensi. Per il momento dal Pentagono non è giunta alcuna conferma dell’incidente. Gli Stati Uniti mantengono circa 500 soldati in Siria, principalmente nella parte nord-orientale del paese. Le truppe americane stanno combattendo al fianco delle milizie curdo-arabe Forze democratiche siriane (Fds) per distruggere le ultime cellule dello Stato islamico ancora presenti nel Paese. Le Forze armate russe e statunitensi hanno operato in stretta vicinanza in Siria durante la lunga guerra civile del paese, e i comandanti hanno mantenuto una linea di comunicazione per evitare scontri diretti. Tuttavia, negli ultimi mesi le forze russe si sarebbero spinte in profondità nei territori controllati dai militari statunitensi e dalle Fds. Durante i nove anni di guerra civile in Siria i militari russi e statunitensi avuto scontri di minore entità in più di un’occasione anche tra le rispettive aviazioni, ma non sono mai sfociati in combattimenti violenti. L’unico episodio in cui sono stati registrati morti è avvenuto nel 2018, quando dopo una battaglia di quattro ore le forze statunitensi hanno ucciso da 200 a 300 militari siriani, tra cui mercenari russi del gruppo Wagner.(Nys)