Usa: sondaggio Rasmussen, Biden in vantaggio di un solo punto su Trump

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sarebbe in vantaggio di un solo punto rispetto al presidente uscente Donald Trump nella corsa per le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall’istituto Rasmussen, secondo cui Biden sarebbe in testa con il 46 per cento contro il 45 per cento di Trump. Un precedente sondaggio pubblicato il mese scorso dallo stesso istituto attribuiva a Biden tre punti di vantaggio (il 47 per cento contro il 44 per cento di Trump), in recupero di ben sette punti di distacco rispetto a una settimana prima.(Nys)