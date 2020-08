Mediterraneo orientale: Marina turca conduce attività addestrative con cacciatorpediniere statunitense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, continua intanto a mantenere alti i toni dello scontro e oggi ha dichiarato che la Turchia “si prenderà ciò che si merita” nell'Egeo, nel Mar Nero e nel Mediterraneo. Erdogan ha espresso le sue dichiarazioni durante la commemorazione della vittoria militare dell'XI secolo dei turchi selgiuchidi sull'impero bizantino a Malazgirt, una ricorrenza particolarmente simbolica per la Turchia sempre di più sfruttata dalla leadership di Ankara per lanciare messaggi sia alla popolazione che ai Paesi della regione, sia europei che arabi. Secondo quanto riporta il quotidiano “Hurriyet”, il presidente turco ha anche invitato le controparti di Ankara, in chiaro riferimento alla Grecia, ad evitare errori che potrebbero portare alla loro distruzione. "Non comprometteremo ciò che è nostro. Siamo determinati a fare tutto ciò che è necessario", ha affermato Erdogan sottolineando che la Turchia "non farà alcuna concessione" nel Mediterraneo orientale. (Tua)