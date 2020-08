Migranti: Salvini, al fianco di Musumeci e di sindaci e governatori che chiedono di fermare sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo che il governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della regione Sicilia Nello Musumeci sulla questione migratoria, afferma: "Al fianco di Musumeci e di tutti i sindaci e governatori che chiedono al governo di fermare l’invasione in corso. Un rischio non più solo economico e sociale", prosegue l'ex ministro dell'Interno in una nota, "ma anche sanitario, visto l’alto numero di sbarcati positivi al Covid". (Com)