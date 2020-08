© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione della Festa nazionale dell'Unità di Modena si scusa "con Andrea Marcucci per l'errore di natura puramente organizzativa. Non c'è stata alcuna volontà politica - si legge in una nota - di escludere il capogruppo al Senato del Pd dal programma della Festa nazionale dell'Unità. Siamo certi che darà il suo contributo per arricchire il programma e la discussione politica del nostro appuntamento". (Com)