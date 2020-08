Tlc: ecco il Dpcm con cui il governo intende mettere in sicurezza la rete 5G (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dpcm del 7 agosto prescrive poi che Telecom Italia si avvalga "delle clausole risolutive (…) in caso di inadempimento agli obblighi in esse descritti". E "al fine di avviare un processo di diversificazione dei fornitori e promuovere in tal modo la resilienza complessiva delle infrastrutture di rete 5G", elabori "un piano di diversificazione: 'orizzontale' che valuti la sostenibilità di una strategia finalizzata all’impiego di soluzioni di produttori differenti all’interno delle diverse tipologie di componenti dell’infrastruttura di rete" e 'verticale', che valuti la sostenibilità di adottare soluzioni di fornitori diversi per gli strati hardware, di virtualizzazione e applicativo di ciascuna componente dell’infrastruttura di rete. Tale piano redatto anche con riferimento alle misure stabilite nel toolbox Ue del 29 gennaio 2020 dovrà essere inviato in occasione della trasmissione della relazione di ottemperanza al Comitato di monitoraggio". (segue) (Rin)